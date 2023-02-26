الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد وملك البحرين يحضرون مأدبة غداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوهما صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.. مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمملكة البحرين، في استراحته بالمرموم اليوم بمناسبة فوزه ببطولة العالم لسباقات القدرة التي أقيمت أمس في قرية بوذيب الدولية للقدرة في الختم بأبوظبي بمشاركة 126 فارسا وفارسة يمثلون 36 دولة حول العالم.

حضر المأدبة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.