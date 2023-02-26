شكرا لقرائتكم خبر عن "زمالك 2003" يهزم الأهلى بهدف نظيف ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف الزمالك مازن عادل فى الدقيقة 78 من زمن المباراة، وتصدى عبد الرحمن نفاد حارس مرمى الزمالك لركلة جزاء فى الدقيقة 96 من عمر اللقاء، إذ احتسب الحكم 5 دقائق إضافية.

يقود الزمالك محمد صبرى مديرا فنيا، بينما يقود الاهلى محمد شرف مديرا فنيا.

فى سياق آخر، يحتاج الزمالك للفوز فى جميع مبارياته المتبقية بدورى أبطال افريقيا وأولها أمام الترجي فى القاهرة، ثم بلوزداد في الجزائر، وأخيرا المريخ فى القاهرة، لرفع رصيده إلى 10 نقاط وحفظ حظوظه قوية فى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفى تلك الحالة سيتعين على الزمالك التفوق فى المواجهات المباشرة على المريخ تحسبا لتحقيق الفريق السوداني الفوز فى مباراتيه المتبقيتين.

كما يمكن للزمالك التأهل فى تلك الحالة حال خسارة الترجي مباراتيه المتبقيتين، أو خسارة مباراة والتعادل فى أخرى، بشرط تفوق الأبيض أيضا فى فارق الأهداف.

أما الفوز فى مباراتين والتعادل فى الثالثة فيرفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط على الأكثر، وحينها ستضعف حظوظه فى التأهل، لكن هدايا المنافسين قد تصب فى مصلحته.

وحال فوز الزمالك على الترجي والمريخ والتعادل أمام بلوزداد، فسيرتفع رصيد الأبيض إلى 8 نقاط ويمكنه حينها التأهل حال فوز الفريق التونسي على نظيريه السوداني والجزائري، وتعادل الأخيرين في مواجهتهما المباشرة.

وحال فوز الزمالك على الترجي وبلوزداد والتعادل مع المريخ، فسيرتفع رصيد الأبيض إلى 8 نقاط، ويمكنه التأهل أيضا حال خسارة الفريقين من الترجي وتعادلهما في مواجهتهما المباشرة.

أما فى حال فوز الزمالك على الترجي وأحد الفريقين والخسارة من الآخر فلن يتمكن الأبيض بأي حال من الأحوال من التأهل لأنه سيتم إقصاؤه حينها بسبب المواجهات المباشرة إن لم يكن بسبب النقاط.

أما في حالة فوز الزمالك على بلوزداد والمريخ والخسارة من الترجي فيمكنه التأهل في حالة خسارة الفريقين الآخرين أيضا من نظيرهما التونسي وانتهاء مباراتهما معا بالتعادل.

كما يمكنه التأهل أيضا حال خسارته من الترجي وفوزه على الفريقين الآخرين حال انتهاء المواجهات الـ3 الأخرى بين الفرق الثلاثة بالتعادل، حيث إن رصيده حينها سيصبح 7 نقاط، مقابل 14 للترجي و6 للمريخ و5 لبلوزداد.

يذكر أن لائحة التأهل عند التساوي تنص على اللجوء لنقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات من أجل حسم المتأهل.