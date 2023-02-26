شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم بيراميدز أمام إسكو كارا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة أسكو كارا فى إطار لقاءات كأس الكونفدرالية. ويحل أسكو كارا التوجولي ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: محمود دونجا - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - أحمد سامي - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس