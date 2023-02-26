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بيراميدز يصل ملعب مواجهة إسكو كار التوجولى فى الكونفدرالية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي بيراميدز استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة أسكو كارا، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث حتى يعدل موقفه فى ترتيب المجموعة.

 

وقبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة، يحتل فريق الجيش الملكى المغربى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي بيراميدز وفيوتشر فى المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل فريق، ويقع إسكو كارا فى الترتيب الرابع برصيد نقطة واحدة.

 

وخاض فريق بيراميدز 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبو بيراميدز 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.

 

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية

 

دور الـ 32 الأول

بيراميدز وهلال الساحل السوداني

2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

 

7/0 لبيراميدز في مباراة العودة

دور الـ 32 مكرر

 

1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

 

3/0 لبيراميدز في مباراة العودة.

 

دور المجموعات

الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة

الجولة الثانية: التعادل مع فيوتشر 1/1

 

وصول بيراميدز (1)
وصول بيراميدز (1)

 

وصول بيراميدز (6)
وصول بيراميدز (6)

 

وصول بيراميدز (5)
وصول بيراميدز (5)

 

وصول بيراميدز (4)
وصول بيراميدز (4)

 

وصول بيراميدز (3)
وصول بيراميدز (3)

 

وصول بيراميدز (2)
وصول بيراميدز (2)

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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