شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب مواجهة إسكو كار التوجولى فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي بيراميدز استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة أسكو كارا، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث حتى يعدل موقفه فى ترتيب المجموعة.

وقبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة، يحتل فريق الجيش الملكى المغربى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي بيراميدز وفيوتشر فى المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل فريق، ويقع إسكو كارا فى الترتيب الرابع برصيد نقطة واحدة. وخاض فريق بيراميدز 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبو بيراميدز 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط. مشوار بيراميدز في الكونفدرالية دور الـ 32 الأول دور الـ 32 الأول بيراميدز وهلال الساحل السوداني 2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب 7/0 لبيراميدز في مباراة العودة دور الـ 32 مكرر دور الـ 32 مكرر 1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب 3/0 لبيراميدز في مباراة العودة. دور المجموعات دور المجموعات الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة الجولة الثانية: التعادل مع فيوتشر 1/1



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