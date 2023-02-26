7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها وصول الزمالك الى القاهرة قادما من تونس، ومباراتى بيراميدز و فيوتشر كلا فى الكونفدرالية ، بالاضافة إلى تغيب ثلاثى الأهلى أمام الداخلية فى الدورى

بيراميدز فى مواجهة تصحيح المسار بالكونفدرالية أمام إسكو كارا التوجولى

يستضيف فريق بيراميدز نظيره إسكو كارا التوجولى، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث حتى يعدل موقفه فى ترتيب المجموعة.

فيوتشر يواجه الجيش الملكي لخطف صدارة المجموعة بالكونفدرالية مع دقات التاسعة مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فيوتشر والجيش الملكي المغربي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام إسكو كارا التوجولي وبيراميدز بنفس النتيجة بهدف لمثله، ليحصد أبناء علي ماهر نقطتين فقط.

وصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس، بعد مواجهة الترجي فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز وأسكو كارا بالكونفدرالية