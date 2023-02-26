شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها وصول الزمالك الى القاهرة قادما من تونس، ومباراتى بيراميدز و فيوتشر كلا فى الكونفدرالية ، بالاضافة إلى تغيب ثلاثى الأهلى أمام الداخلية فى الدورى
بيراميدز فى مواجهة تصحيح المسار بالكونفدرالية أمام إسكو كارا التوجولى
يستضيف فريق بيراميدز نظيره إسكو كارا التوجولى، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث حتى يعدل موقفه فى ترتيب المجموعة.
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز وأسكو كارا بالكونفدرالية
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز وإسكو كارا التوجولى، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.