زيكو وكوكو يقودان هجوم حرس الحدود أمام سموحة فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد ايو ب المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في اللقاء المقرر له باستاد برج العرب، بعد قليل فى افتتاح مباريات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد السعدني

خط الدفاع : محمد رضا - خالد سامي- محمود بن والي - أحمد شديد قناوي

خط الوسط: - أحمد فليكس - محمد أحمد عبد الله - مصطفى جمال

خط الهجوم : مصطفى زيكو - وجيه عبد الحكيم - كينجسلي كوكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد فوزي وأحمد أيمن وإسلام عبد اللاه وحامد الجابري وغريب ياسر وفالنتين أودو وايمانويل ديفيد وعمر بسام ومصطفى صبحي.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.