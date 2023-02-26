سموحة يهاجم حرس الحدود بـ" ميسي وحسام حسن"

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة حرس الحدود المقرر لها اليوم في الجولة العشرين لمسابقة الدوري والمقرر لها باستاد برج العرب.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى : عمر صلاح

خط الدفاع : شريف رضا - أحمد حكم - أحمد شوشة - محمد المغربي

خط الوسط : محمد عصام - محمود حليمو - أحمد مصطفى

خط الهجوم : مصطفى سعد "ميسي" - حسام حسن - حسين فيصل

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، حسين تيمور وبركات حجاج و مصطفى الصباحي و أحمد جمال وماليك بعيوي وأحمد عبد العزيز وبنجامين بواتينج ومحمد سعيد وزياد طارق.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.