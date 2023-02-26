شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة الداخلية فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية على فيس بوك صوراً من مران الفريق فى بداية الاستعداد لمباراة الداخلية بالدوري الممتاز. وتعادل الأهلي مع صن داونز2/2 في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويلعب المارد الأحمر مع الداخلية الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.



أيمن أشرف



رامي ربيعة



ربيعة



شادي حسين



طاهر محمد طاهر



محم



مران الاهلي



ياسر ابراهيم

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة دون راحة عقب مباراة صن داونز التي أقيمت أمس بإستاد السلام.

من ناحية أخرى ، عبّر السويسرى مارسيل كولر عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام صن داونز بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى دورى أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "حزين للغاية على نتيجة مباراة صن داونز، ونهدر الكثير من الفرص ولا نحولها إلى أهداف، تأخرنا فى النتيجة واستطعنا بقوة الشخصية العودة والتقدم ولكن تلقينا هدفا بدون داع، وتقدمنا بهدفين فقط لأننا أهدرنا الفرص".

وأضاف كولر: الأهلى قدم مباراة جيدة واستطاع العودة للمباراة بعد التأخر بهدف، الفرق بيننا وبينهم أنهم يستغلون الفرص التى تتاح لهم ونحن نهدر الفرص بكثرة.

وتابع: "نعرف ان المنافس يشاهد مباريات الفريق وإذا استمر نفس اللاعب فى تسديد ركلات الترجيح سيعرفون أين سيسدد، فقبل كل مباراة أختار 3 لاعبين لتسديد ركلات الترجيح وأقول لهم من يشعر أنه قادر على التسديد فعليه تسديد ركلة الجزاء".

واستطرد: "محمد هانى يلعب كل ركلات الجزاء بشكل مميز جدا ولا يهدر أى ركلة جزاء فى التدريب، ولكن رأينا ماذا حدث أمام صن داونز والفرق بين التدريب والمباراة هو الضغط، لكن على معلول أهدر ركلة جزاء أمام فلامنجو وكذلك أفشة أهدر، ونختار 3 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء ولكن لن ألومهم".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "هناك مشاكل كثيرة نحتاج لعلاجها فى التدريب، ولكن لا نمتلك أى وقت لتدريب اللاعبين على علاج الأخطاء والتدريب النظرى يكون أكثر من العملى لضغط المباريات وتلاحم المنافسات".

وتعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الأفريقية بعد لعب مباراتين، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.