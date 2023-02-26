شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والبنك الأهلي الأقل فوزا فى الدوري قبل انطلاق الجولة الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريقا البنك الأهلي والإسماعيلي سجلا هزيلا من الانتصارات في الدوري هذا الموسم حيث حقق كل منهما انتصارين فقط بعد مرور 19 جولة.

وتنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة على رأسها مباراة الزمالك وبيراميدز ومباراة الاهلى والداخلية.

ويأتي حرس الحدود والداخلية وطلائع الجيش فى المركز الثاني بين أقل الأندية تحقيقا للفوز وفي رصيد كل منهم 3 انتصارات حتى الآن.

ويواجه فريق سموحة ، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فريق حرس الحدود باستاد برج العرب، فى افتتاح مباريات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات متساوية، حيث تعادل فريق سموحة مع البنك الأهلى بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، فيما تعادل حرس الحدود مع فاركو سلبيا في نفس الجولة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.