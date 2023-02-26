شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم معسكره المغلق فى الإسماعيلية استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم صباح اليوم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي معسكره المغلق بالإسماعيلية والذى استمر لمدة خمسة أيام. وشهد المعسكر التدريب على فترتين صباحية ومسائية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المقرر من قبل بابافاسيليو المدير الفني والجهاز المعاون من أجل تحفيظ لاعبي الفريق أسلوب وطريقة اللعب التي سيطبقها الفريق خلال المواجهات المقبلة.

وظهر جميع اللاعبين بشكل متميز وشهد المعسكر أيضا تجهيز اللاعبين المصابين محمود سيد ومحمد فتحي ورزاق سيسيه وأحمد سعيد وموسي دياوارا استعدادا لعودتهم للمباريات الرسمية المقبلة.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل ويستضيفها ستاد المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء.