شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أقوى بنت فى مصر.. نهلة رمضان من المنصات العالمية إلى أزمات رياضية وصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخيانة الأصعب عندما تخونك صحتك، وهو ما ينعكس على حال نهلة رمضان لاعبة منتخب رفع الأثقال السابقة، التى حققت الكثير من الميداليات والألقاب خلال السنوات التى عاشت فيها على بساط اللعبة.

نهلة رمضان من مواليد عام 1987، بدأت مسيرتها مع رفع الأثقال وشاركت فى أول بطولة رسمية فى الثانية عشرة من عمرها، حيث نشأت فى أسرة رياضية، فوالدها كان مدربًا لمنتخب رفع الأثقال.

أهم البطولات

حققت نهلة رمضان ميداليتين فى بطولة العالم 2002، و3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم للكبار فى كندا عام 2003.

شاركت نهلة رمضان في 3 دورات أولمبية، هى أثينا 2004 وبكين 2008، لندن 2012 رغم الإصابة، وحققت خلالها المركز الخامس بفارق بسيط عن الميدالية البرونزية.

بخلاف الميداليات التي حققتها في دورة الألعاب الأفريقية 2007، وبطولة العالم 2006.

وحطمت 7 أرقام عالمية، أهمها أنها بطلة العالم فى بطولة الكبار المؤهلة للأليمبياد وأفضل أول عالم فى 4 بطولات للناشئات، وبطلة أفريقيا لنسختين، وبطلة البحر المتوسط 2005

بداية الأزمات

تعرضت للإصابة عام 2010 أثناء مشاركتها فى بطولة الجمهورية اختفت بسببها فترة عن الأنظار، خاصة أن الإصابة سببت لها قطعاً فى ثلاثة أربطة فى الخلفى والصليبى والداخلى وأيضاً الغضروف، إلا أنها عادت مرة أخرى بأوليمبياد لندن وحققت المركز الخامس، رغم أنها كانت تعانى من كسر فى الركبة.

فى 2013 تعرضت نهلة رمضان للإيقاف من الاتحاد الدولي بعد ثبات إيجابية عينة منشطات في معسكر دورة ألعاب البحر المتوسط.



نهلة رمضان

تم شطبها من الاتحاد عام 2007 بسبب خلافها مع رئيس الاتحاد وقتها، ثم عادت مرة أخرى، تم فصلها من عملها بإحدى شركات البترول عام 2008 لكثرة الغياب، نظرا لمشاركتها فى بطولات الاتحاد.

وقرر الاتحاد حرمانها من المشاركة بأوليمبياد بكين 2008 إلا أنها تقدمت بالتماسات تم رفضها لتلجأ إلى شاشات التليفزيون لتثبت قدرتها على المنافسة فى الأوليمبياد، ليقع البار من يديها خلال المنافسات.

بعد الإصابة التى لحقت بها بدأ الاتحاد فى معالجتها بالقاهرة لمدة عام، لكن دون أى تقدم فى حالتها، نظراً لخطورة الإصابة، وفى عهد مجلس إدارة جديد تم اصدار قرار باستكمال علاجها في ألمانيا لتعود مرة أخرى، وشارك بالدورة الأوليمبية بلندن 2012 لتحقق المركز الخامس رغم كسر الركبة الذى تعانى منه.



نهلة فى المستشفى نهلة فى المستشفى

ثم تعرضت لأزمة أخرى وهى الإيقاف الذى تم تطبيقه عليها من جانب الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، لمدة عامين رسميًا، وذلك بسبب تعاطيها المنشطات بعد تأكد تعاطيها خلال أحد المعسكرات قبل دورة ألعاب البحر المتوسط 2013 لتختفى البطلة الأوليمبية لظروف خارجة عن إرادتها.

ومن وقتها لم تظهر نهلة رمضان على الساحة الرياضية سوى خلال الأيام القليلة الجارية بعد تعرضها للإصابة بحمى البحر المتوسط، والذئبة الحمراء، وهوما تسبب فى ضمور عضلاتها وحالة من التيبس فى مفاصل جسدها.