«حسبة برما».. سيناريوهات تأهل الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعقد موقف الأهلي والزمالك بعد انتهاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي والزمالك نقطة وحيدة، عقب خسارة الفارس الأبيض أمام الترجي التونسي في تونس بهدفين دون رد، فيما تعادل المارد الأحمر مع صن داونز الجنوب إفريقي بالقاهرة، ليدخل قطبي الكرة المصرية في "حسبة برما".

وأصبح أمام الزمالك 5 سيناريوهات من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما مازال أمام الأهلي 7 سيناريوهات للعبور من دور المجموعات.

موقف الزمالك

أصبح ترتيب المجموعة الرابعة، الترجي التونسي في الصدارة برصيد 9 نقاط، والمريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحل شباب بلوزداد الجزائري ثالثا بـ 3 نقاط، ويحل الزمالك بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وأصبح لا بديل أمام الزمالك سوى الفوز في المباريات الثلاث المقبلة أمام الترجي في القاهرة، وشباب بلوزداد في الجزائر، والمريخ السوداني في القاهرة، حتى يصل للنقطة العاشرة، ويتأهل إلى دور الثمانية.

وبات هذا السيناريو هو الأبرز لضمان تأهل الزمالك رسميا إلى الدور ربع النهائي وحتى لا يتعقد وضعه أكثر، حال تعرضه لنزيف نقاط جديد، في أي من المباريات الثلاث المتبقية له.

سيناريوهات الزمالك

السيناريو الأول: 9 نقاط

جمع الفريق 9 نقاط بالفوز في المباريات الثلاثة يمكنه من التأهل للدور ربع النهائي برفع رصيده للنقطة العاشرة، يمكنه الصعود بها وذلك بشرط الفوز الزمالك على شباب بلوزداد بأكثر من هدف نظيف.

السيناريو الثاني: 7 نقاط

وصول الزمالك للنقطة الثامنة بجمع 7 نقاط بالفوزفي لقائين والتعادل في لقاء، يمكنه الصعود به وذلك بالشروط الآتية:

الجولة الرابعة: تعادل الزمالك مع الترجي وتعادل شباب بلوزداد والمريخ وحينها يكون رصيد الترجي 10 نقاط والمريخ 5 نقاط وشباب بلوزداد 4 نقاط والزمالك نقكتين

الجولة الخامسة: فوز الزمالك على شباب بلوزداد، وحينها يكون الزمالك 5 نقاط وفي حالة فوز المريخ على الترجي يصل للنقطة 8.

الجولة السادسة: الفوز على المريخ يصل للنقطة 8 بالتساوي مع المريخ، لكنه سيكون متأهلًا بفارق المواجهات المباشرة.

السيناريو الثالث: 6 نقاط

جمع 6 نقاط من خسارة مباراة وفوز مباراتين يتأهل الفريق، وذلك بشرط أن تكون الخسارة من الترجي، على أن يكون الفوز على شباب بلوزداد والمريخ ويصل الفريق إلى النقطة السابعة.

حينها يتأهل الزمالك حتى لو فاز المريخ على شباب بلوزداد، وذلك بشرط أن يخسر من الترجي التونسي، ويتساوى مع الزمالك برصيد 7 نقاط.

السيناريو الرابع: 5 نقاط

يمكن للزمالك جمع 5 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل لقائين، والوصول للنقطة السادسة، ويتأهل في الحالة الآتية:

1- التعادل مع الترجي، وذلك مع انتهاء لقاء المريخ وشباب بلوزداد بالتعادل ليصل الزمالك لنقطتين مع 5 نقاط للمريخ و4 نقاط لشباب بلوزداد.

2- الجولة الخامسة، الزمالك يتعادل مع شباب بلوزداد، وخسارة المريخ من الترجي، وحينها يصل الزمالك ل3 نقاط مقابل 5 نقاط لشباب بلوزداد ومثلها للمريخ

3- الجولة السادسة: الزمالك يفوز على المريخ مع خسارة شباب بلوزداد من الترجي ليصل للنقطة السادسة مقابل 5 نقاط لكلًا من المريخ وشباب بلوزداد.

السيناريو الخامس: 4 نقاط

يمكن جمع 4 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في لقاء والخسارة في مباراة ليجمع 4 نقاط ويصل للنقطة الخامسة ويكون التأهل في الحالة الآتي:-

1- الخسارة من الترجي، وذلك مع انتهاء لقاء المريخ وشباب بلوزداد بالتعادل ليبقى الزمالك عند نقطة مع 5 نقاط للمريخ و4 نقاط لشباب بلوزداد.

2- الجولة الخامسة، الزمالك يتعادل مع شباب بلوزداد، وخسارة المريخ من الترجي، وحينها يصل الزمالك لنقطتين مقابل 5 نقاط لشباب بلوزداد ومثلها للمريخ

3- الجولة السادسة: الزمالك يفوز على المريخ مع خسارة شباب بلوزداد من الترجي ليصل للنقطة الخامسة مثل المريخ وشباب بلوزداد، ووقتها يتم اللجوء للأهداف في المواجهات المباشرة، والتي يجب على الزمالك زيادة الحصيلة التهديفية.

موقف الأهلي

أصبح ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

صن داونز الجنوب أفريقي في الصدارة برصيد 7 نقاط، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحل الأهلي بالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة (وله مباراة مؤجلة)، ويتذيل القطن الكاميروني المجموعة دون رصيد من النقاط (وله مباراة مؤجلة).

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة القطن الكاميروني المؤجلة حتى يصل للنقطة الرابعة ويستمر بالمركز الثالث، ثم الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في عقر داره، والتغلب على الهلال السوداني بالقاهرة، والفوز على القطن في الكاميرون، حتى يحافظ على حظوظ تأهله إلى دور الثمانية بيده.

سيناريوهات الأهلي

السيناريو الأول.. الفوز في المباريات الأربعة المتبقية

فوز الأهلي في مبارياته الأربعة المقبلة، تصل بالفريق للنقطة 13، وهو ما لن يصله سوى صن داونز، حالة خسارته من الأهلي، وفوزه على الهلال والقطن.

السيناريو الثاني.. 10 نقاط

جمع الأهلي 10 نقاط بالفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، يرفع رصيده للنقطة 11، وهو ما يؤهله في هذه الحالة:

1- الفوز على القطن في لقاء مؤجل من الجولة الأولى

2- التعادل مع صن داونز في جنوب أفريقيا، وخسارة أو تعادل الهلال مع القطن، وحينها يكون الأهلي 5 نقاط مقابل 7 نقاط للهلال و8 نقاط لصن داونز

3- الفوز على الهلال والقطن يصل للنقطة 11 ويتأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة الهلال وصن داونز.

السيناريو الثالث... 9 نقاط

جمع الأهلي 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات، وخسارة مباراة يصعد به بشرط أن تكون الخسارة من صن داونز، وأن يفوز في لقائي القطن والهلال، مع خسارة الهلال من صن داونز، ليكون أقصى عدد نقاط له 9 نقاط.

السيناريو الخامس.. 8 نقاط

في هذه الحالة، يفوز الأهلي في لقائين ويتعادل مثلهما، ويمكن الصعود بشرط أن يكون لقاء ضمن الفوز على حساب الهلال، مع التعادل أمام صن داونز والقطن.

ويصل الأهلي للنقطة 9، وحينها يلزم أن يخسر الهلال لقاء ويفوز مباراة، مما يمكنه حينها التأهل بالمواجهات المباشرة أمام الهلال، او صعود الفريق بتعادل الهلال لقائيه.

السيناريو السادس.. 7 نقاط

جمع الأهلي 7 نقاط بالفوز في لقائين وتعادل لقاء وخسر لقاء، ليصل للنقطة 8 ويمكنه التأهل في هذه السيناريو:-

1- الفوز على القطن الكاميروني ويصل للنقطة 4

2-الخسارة من صن داونز مع فوز القطن على الهلال، حينها يكون الهلال 6 نقاط مقابل 4 نقاط للأهلي و3 نقاط للقطن.

3- تعادل الأهلي مع القطن، مع خسارة الهلال أو تعادله مع صن داونز، وحينها يصل الفريق للنقطة 5 مقابل 6 أو 7 نقاط للهلال، و3 نقاط للقطن

4- فوز الأهلي على الهلال ليصل للنقطة 8.

السيناريو السابع.. 6 نقاط

يمكن للأهلي التأهل في حالة جمع 6 نقاط بالفوز في مباراة، والتعادل في 3 مباريات، ويكن حينها الفوز على حساب الهلال مع التعادل في المباريات الثلاثة المتبقية.

ويكون التأهل للأهلي في حالة، خسارة الهلال من صن داونز وتعادله على أقل تقدير مع الهلال ليصل للنقطة السابعة بالتساوي مع الأهلي وحينها يجب أن يفوز الأهلي بفارق هدفين.

وفي حالة فوز القطن على الهلال وتعادله لقائي الأهلي، يجب أن يخسر القطن من صن داونز.

السيناريو الثامن: 5 نقاط

يمكن للأهلي في حالة جمع 5 نقاط فقط والوصول للنقطة 6 بالتساوي مع الهلال الذي يملك نفس الرصيد الآن، وهو ما يجب معه.

1- التعادل في لقائي القطن وخسارة الأهلي من صن داونز وخسارة الهلال لقائي القطن وصن داونز، وفي هذه الحالة يكون الأهلي لديه 3 نقاط مقابل 5 نقاط للقطن و6 نقاط للهلال.

2- فوز الأهلي على الهلال بفارق هدفين، مع خسارة القطن أمام صن داونز الجنوب أفريقي ليصعد الأهلي على حساب الهلال بالمواجهات المباشرة.