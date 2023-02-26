شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فايد بعد وداع الكان: قادرون على تحمل المسؤولية.. والمواقف تظهر معادن الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمر فايد مدافع فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر للشباب، رسالة خاصة إلى جماهير الكرة المصرية، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرا، عقب خروج منتخب الشباب من كأس الأمم الأفريقية،بعد الهزيمة أمس أمام السنغال برباعية نظيفة.

وكتب عمر فايد عبر حسابه الشخصي على انستجرام: أولا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، زي ما بتبقى مبسوط بالدعم والحب لازم تتقبل النقد وهي دي المسؤولية وقادر أتحمل أنا وكل زملائي المسؤولية كاملة وقادرين نعديها لكن خليكوا عارفين إن الجيل ده من أحسن الأجيال اللي جت واللي هتيجي وفي المواقف دي بتبان فعلا معادن الرجال.



عمر فايد

ودفع منتخب مصر للشباب ضريبة قرارات فنية غريبة من جهاز فني ضعيف يقود شباب الفراعنة فشل، في تحقيق نحو حلم حصد أمم أفريقيا للشباب والتأهل لكأس العالم بإندونيسيا، بعدما قدم شباب الفراعنة مستويات باهتة في بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر حاليًا، فودع المنتخب المصرى للشباب منافسات البطولة مبكرا بعد الخسارة الكبيرة برباعية من السنغال في الجولة الأخيرة بالدور الأول.

وجاء وداع منتخب الشباب للبطولة بعدما توقف رصيده عند نقطة وحيدة، في الوقت الذي تمتلك فيه كل المنتخبات في المجموعة الثانية والثالثة، فرصة التفوق والوصول للنقطة الثانية على الأقل والصعود كأحسن ثالث.

المنتخب خاض 3 مباريات في بطولة الأمم الأفريقية للشباب، فقد تعادل مع موزمبيق بدون أهداف، وخسر من نيجيريا بهدف دون رد، وخسر من السنغال برباعية نظيفة.

منتخب الشباب لم يسجل أى هدف خلال المباريات الثلاث، واستقبلت شباكه خمسة أهداف، وكشفت مواجهة السنغال الأخيرة عن تواضع مستوى الفكر التدريبي للجهاز الفني بقيادة محمود جابر وسوء الاختيارات للاعبين، رغم أن مصر مليئة بالمواهب في كل الأندية والذين يتألقون مع فرقهم، ولكن الاختيارات غير النزيهة تؤدى للنتائج الهزيلة.