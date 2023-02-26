قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان

خط الدفاع : جافين ، عبدالله نصيب ، محمد صالح ، صبري رحيل والسيد سالم ومصطفى إبراهيم

خد الوسط: مورو ، ناصر ناصر ،اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن ، ميسي وخالد الغندور ومحمود عبدالعزيز ومحمد محمود وعبدالغني محمد واحمد فهد

الهجوم: مابولولو واوستن اموتو واحمد عيد

وطلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تقريراً عن مصابى زعيم الثغر قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويجهز الجهاز الطبي للاتحاد السكندرى تقريراً مفصلاً عن حالة اللاعبين المصابين وهم عمار حمدى والنيجيري أوستين أموتو وخالد الغندور الذين غابوا عن المباراة الماضية أمام الداخلية وانضم لهم حديثاً محمود علاء بعد إصابته بمزق في الخلفية.