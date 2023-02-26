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قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران ، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة الغد أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الممتاز لكرة القدم.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان 

خط الدفاع : جافين ، عبدالله نصيب ،  محمد صالح ، صبري رحيل والسيد سالم ومصطفى إبراهيم 

خد الوسط: مورو ، ناصر ناصر ،اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن ، وخالد الغندور  ومحمود عبدالعزيز  ومحمد محمود وعبدالغني محمد واحمد فهد 

الهجوم: مابولولو واوستن اموتو واحمد عيد

 

وطلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تقريراً عن مصابى زعيم الثغر قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

ويجهز الجهاز الطبي للاتحاد السكندرى تقريراً مفصلاً عن حالة اللاعبين المصابين وهم عمار حمدى والنيجيري أوستين أموتو وخالد الغندور الذين غابوا عن المباراة الماضية أمام الداخلية وانضم لهم حديثاً محمود علاء بعد إصابته بمزق في الخلفية.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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