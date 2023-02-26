شكرا لقرائتكم خبر عن "لا يعرف الهزيمة".. ماذا قدم فيوتشر فى الكونفدرالية قبل مواجهة الجيش الملكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فيوتشر والجيش الملكي المغربي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام إسكو كارا التوجولي وبيراميدز بنفس النتيجة بهدف لمثله، ليحصد أبناء علي ماهر نقطتين فقط. وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

فيوتشر

منذ بداية النسخة الجارية، والتي تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، خاض فيوتشر 8 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في 5 وسجل لاعبو فيوتشر 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية

دور الـ 64

ـ فيوتشر و فريق بول الأوغندي:

0/0 في مباراة الذهاب

1/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 الأول

فيوتشر وكالون السيراليوني

2/0 لفيوتشر في مباراة الذهاب

4/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 التكميلي

فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي

وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب

تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة

فاز فيوتشر بنتيجة 3ـ2 بركلات الجزاء الترجيحية

دور المجموعات

الجولة الأولى: التعادل مع إسكو كارا التوجولي 1/1 في توجو

الجولة الثانية: التعادل مع بيراميدز 1/1