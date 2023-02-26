شكرا لقرائتكم خبر عن "لا يعرف الهزيمة".. ماذا قدم فيوتشر فى الكونفدرالية قبل مواجهة الجيش الملكي والان مع تفاصيل الخبر
فيوتشر
منذ بداية النسخة الجارية، والتي تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، خاض فيوتشر 8 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في 5 وسجل لاعبو فيوتشر 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.
مشوار فيوتشر بالكونفدرالية
دور الـ 64
ـ فيوتشر و فريق بول الأوغندي:
0/0 في مباراة الذهاب
1/0 لفيوتشر في مباراة العودة
ـ دور الـ 32 الأول
فيوتشر وكالون السيراليوني
2/0 لفيوتشر في مباراة الذهاب
4/0 لفيوتشر في مباراة العودة
ـ دور الـ 32 التكميلي
فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي
وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب
تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة
فاز فيوتشر بنتيجة 3ـ2 بركلات الجزاء الترجيحية
دور المجموعات
الجولة الأولى: التعادل مع إسكو كارا التوجولي 1/1 في توجو
الجولة الثانية: التعادل مع بيراميدز 1/1