الامارات | راشد بن حميد: مباراة "السوبر" عكست تقدم كرة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، إن فريقي الشارقة والعين قدما مباراة جميلة ومستوى عال في نهائي كأس السوبر، مشيرا إلى أن هذا المستوى يعكس تقدم كرة الإمارات، مهنئا الشارقة بالفوز باللقب، ومتمنيا حظا أوفر للعين في البطولات القادمة.وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات صحافية: "هناك تقدم كبير في مستوى البطولات المحلية، وهذا يعد من ضمن المؤشرات التي يتم رسمها من أجل أن تكون هناك تنافسية لأنديتنا في البطولات القارية". مشيدا بالتنظيم المميز لرابطة المحترفين للحدث.



المدفع: الشارقة يستحق لقب السوبر

عبر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع عن سعادته بلقب كأس السوبر، وقال في تصريح صحافي: "الشارقة يستحق هذا الإنجاز، ومجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي جلبت الكفاءات للفريق، وهدفنا كل البطولات. بدوره قال لاعب الشارقة المهاجم الإسباني باكو ألكاسير في تصريح صحافي إنه سعيد بتحقيق بطولتين مع الشارقة، متفائلا بالسعي لإحراز المزيد من الألقاب.



الدرمكي: العين لن يتأثر بالخسارة

أكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن "العين لا يمكن أن يبحث عن مبررات للنتائج، مهما كانت الأسباب، والشارقة فريق جيد وكان منافساً للعين على لقب السوبر، ونهنئه بمناسبة الفوز والتتويج باللقب"، مشددا على أن العين يتمتع بشخصية قوية وعقلية الانتصارات وروح العائلة الواحدة ولا يمكن أن يتأثر بخسارة مباراة بل رغبة واحترافية اللاعبين ستمكنهم من تجاوز ظروف الخسارة. وقال في تصريح صحافي إن أهم مكاسب العين هو جمهوره الوفي، وأنهم يعتذرون له لعدم تحقيق اللقب.

