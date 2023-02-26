شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القطن في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 والقنوات الناقلة والتشكيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه القطن الكاميروني على ملعب استاد الأهلي والسلام، يوم السبت الموافق 4 مارس المقبل ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023.

كما يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، والساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القطن في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 والقنوات الناقلة والتشكيل



أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تذيع قناة تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي والقطن بشكل مجاني للجماهير داخل مصر فقط، وذلك لأن المباراة ستقام في مصر وبالتالي يحق للتلفزيون الأرضي المصري إذاعة المباراة مجانًا داخل مصر فقط.

كما تذيع قنوات بين سبورت القطرية كافة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري على قنواتها المشفرة فقط في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية، لذا سنقدم لكم فيما يلي تردد قناة تايم سبورت الأرضية، وتردد قناة بين سبورت 4.



تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - آليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبد القادر - حسين الشحات - بيرسي تاو.



تشكيل القطن أمام الأهلي



إليكم تشكيل القطن المتوقع ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: مامادو ساليو

خط الدفاع: إبراهيم أبا - تشي مالوني - نجوني علي - حسانا مامادو.

خط الوسط: جيان إريك - دجوال كايبا - برايس إيبودجي.

الهجوم: عبد الرحمن دمان - رمسيس نجوميزي - باشينت واسو.



وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيخوض مباراة أمام الداخلية في الدوري الممتاز 2022/2023 يوم الثلاثاء المقبل والموافق 28 فبراير الجاري، وستقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.