شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارسيلو يوجه رسالة لمشجعي فلومينينزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام الظهير البرازيلي مارسيلو فييرا بتحية مشجعي فريق فلومينينزي عبر شاشات ملعب ماراكانا من خلال مقطع فيديو استقبلته جماهير النادي، الذي يعود إليه بعد 17 عامًا قضاها في أوروبا، بحفاوة بالغة.

وقال مارسيلو، الذي انتقل عام 2007 إلى ريال مدريد ولعب في صفوفه حتى العام الماضي، لينتقل بها إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني: "أراكم قريبًا، نلتقي في ماراكانا".

ويعود اللاعب المخضرم إلى فلومينينزي نادي ريو دي جانيرو، حيث بدأ مسيرته، ولكنه يعود بمسيرة مهنية يحسد عليها تشمل خمس بطولات دوري أبطال أوروبا حققها مع ريال مدريد.



وأبدى مارسيلو، الذي يبلغ 34 عامًا، وفقًا لمصادر مقربة منه، رغبته في إنهاء مسيرته في فريق ريو دي جانيرو بنفس الرقم (12) الذي كان يرتديه في بداياته، بعد عدم تأقلمه مع كرة القدم اليونانية.



وارتدى العشرات من مشجعي فلوميننزي، الذين توجهوا إلى إستاد ماراكانا أمس السبت، لمؤازرة فريقهم الذي تغلب على بورتوغيزا بنتيجة (3-0) في إطار دوري ريو دي جانيرو، القميص الذي يحمل اسم مارسيلو والرقم الذي كان يرتديه بالفعل.



وبحسب ما أعلنه مجلس إدارة نادي فلومينينزي، سيتم تقديم مارسيلو رسميًا في الأيام الأولى من شهر مارس (آذار) المقبل، وسيدعم صفوف الفريق في كأس ليبرتادوريس، التي يشارك فيها الفريق في مرحلة المجموعات، حيث تقام القرعة في 22 مارس (آذار) المقبل.