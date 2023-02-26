شكرا لقرائتكم خبر عن بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن المقدم من رئيس نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن المقدم من رئيس نادى الزمالك.

وجاء نص البيان كالتالى:-

فى ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التى عقدت اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 فى الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن فى النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 على أن يتولي مجلس إدارة النادى باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك