شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن منتخب كرة السلة رجال التأهل لكأس العالم بعد الفوز على تونس فى أولى جولات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة والتى تقام بالإسكندرية.

نتائج مباريات منتخب السلة

فاز منتخب السلة على تونس بنتيجة 71/67، وتأهل للمونديال، بينما خسر من الكاميرون في مباراة تحصيل حاصل بنتيجة 63/71.

ترتيب مجموعة مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 19 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 21 نقطة، ويليهما منتخب تونس برصيد 17 نقطة ، ثم السنغال بنفس رصيد النقاط ، بينما جاءت الكاميرون والكونغو الديمقراطية فى المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 15 نقطة لكل منهما.

قائمة منتخب السلة

تضم قائمة منتخب مصر لكرة السلة كلا من: أحمد عادل - أحمد خلف - أنس أسامة - إيهاب أمين - سيف سمير - عمرو الجندي - عمر طارق - عاصم مرعي - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شوشة.