شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى الأكثر هزيمة فى الدورى هذا الموسم قبل انطلاق الجولة الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي إنبي أكبر عدد من الهزائم بين أندية الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 19 جولة، وهو الفريق الوحيد الذى خسر فى 10 مواجهات حتى الآن.

وتأتي أربعة أندية فى المركز الثاني فى عدد الهزائم برصيد 9 خسائر، وهي البنك الأهلي وحرس الحدود والداخلية وأسوان، وتعتبر هذه الفرق هي الأكثر تعرضا للهزيمة هذا الموسم.

وتنطلق اليوم، الأحد منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة على رأسها مباراة الزمالك وبيراميدز ومباراة الاهلى والداخلية.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.