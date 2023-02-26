شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد ومواجهات ربع نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الأربعاء مواجهات قوية فى دور ربع نهائى البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر وتختتم 2 مارس المقبل باستاد القاهرة.

وتشهد لقاءات دور ربع النهائى مواجهات بين كل من، النصر البحرينى مع مصافى الشمال العراقى 2 ظهرا والأهلى القطرى مع السيب العمانى فى الرابعة عصرا والوكرة القطرى مع كاظمة الكويتى السادسة مساءا ثم الأهلى المصرى مع السويحلى الليبى الثامنة مساءا.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.