تفاصيل جلسة علي ماهر مع لاعبى فيوتشر قبل مواجهة الجيش الملكى

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين وذلك لحثهم على ضرورة استغلال الفرص في مواجهة الجيش الملكي المغربي، وضرورة غلق المساحات أمام لاعبيه وأهمية الحفاظ على نظافة الشباك خارج الديار.

ومع دقات التاسعة مساء تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فيوتشر و الجيش الملكي المغربي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام، إسكو كارا التوجولي وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء علي ماهر نقطتين فقط.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، وسيدير الطاقم الكونغولي بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر، بعثة الفريق، والتي ضمت القوة الضاربة للفريق، حيث عاد عمر كمال عبد الواحد إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، كما التحق غنام محمد بالبعثة رغم إصابته بجرح قطعي أسفل الحاجب.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.