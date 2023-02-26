شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة علي ماهر مع لاعبى فيوتشر قبل مواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر
ومع دقات التاسعة مساء تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فيوتشر و الجيش الملكي المغربي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام، إسكو كارا التوجولي وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء علي ماهر نقطتين فقط.
وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، وسيدير الطاقم الكونغولي بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.
ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.