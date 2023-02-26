شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد صلاح أيقونة الكرة الطائرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا أحد ينتمى لأسرة الكرة الطائرة المصرية لم يعلم دور أحمد صلاح لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر من حيث القيادة فى الملعب سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى، أحمد صلاح يعرف طريق البطولات، فأينما تواجد فى صفوف أى فريق تتواجد معه البطولات والألقاب.

بدأ أحمد صلاح مشواره الرياضى باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب وعمره 9 سنوات، إلا أن شقيقه هشام وراء حبه للكرة الطائرة ما دفعه لاستكمال مشواره ونجوميته فى اللعبة والاكتفاء باختبارات المقاولون فى كرة القدم فقط.

فى موسم 2000/2001 شارك في الدوري الممتاز لكرة الطائرة وهو فى عمر 16 عاما، واستطاع أحمد صلاح أن يثبت نفسه كلاعب قادر على تحقيق المستحيل، بشخصيته القوية داخل الملعب.

في 2011 ، خاض تجربة احترافية بنادي دينامو الروسي، ثم تجربة أخرى في نادي هك بنك التركي موسم 2013/2014 استطاع فيها الحصول على كأس تركيا وكأس أوروبا، ومن بعده في نادي جالاطا سراي موسم 2014/2015 .

عاد للنادي الأهلي في 2018 بعد فترة قصيرة في طلائع الجيش حصل خلالها على لقب البطولة الأفريقية، ليصول ويجول ويستعيد البطولات مع القلعة الحمراء بعد العودة.