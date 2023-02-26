شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ترتيب مسددى ركلات الجزاء فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، إعادة ترتيب مسددى ركلات الجزاء فى فريقه، بعدما أضاع محمد هانى ركلة الجزاء التى أتيحت للمارد الأحمر فى مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليفرط الأهلى في نقطتين ثمينتين على ملعبه ووسط جماهيره.

ولم يتقدم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلى لطلب الكرة، وظل بعيداً عن منطقة الجزاء ولم يطلب الكرة، رغم أنه يعد من أفضل المسددين بالفريق الأحمر والمختص بتنفيذ ركلات الجزاء، ولكنه أهدر ركلة جزاء مؤثرة فى مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية.

وكان محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، أثار ضجة كبرى بعدما أهدر ركلة جزاء فى الوقت القاتل من مباراة فيوتشر في الدوري المصري 16 ديسمبر الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1.

وكانت ركلة الجزاء كفيلة بحصد نقاط المباراة كاملة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن أفشة تقدم لتنفيذها رغم تواجد معلول أيضا، وأهدرها اللاعب برعونة حيث سدد الكرة بقوة لترتطم بالعارضة ثم ارتدت خارج المرمى.

فسر كولر تنفيذ محمد هاني ركلة الجزاء التى تحصل عليها الأهلى أمام صن دوانز، قائلا،

"لا أعتمد على لاعب واحد فقط فى تسديد ركلات الجزاء، كنت أعرف أن صن داونز يتابعنا، لذا أحاول تغيير اللاعبين حتى لا يحفظ المنافس طريقتنا".

وأضاف، "حددت 3 لاعبين من أجل تنفيذ ركلات الجزاء، ثم أخبرتهم أن اللاعب الذى يشعر بأنه قادر على تسديد الركلة فليحصل على الكرة من نفسه".

وتابع كولر، "محمد هاني لا يهدر ضربات جزاء أبدًا فى المران.. لكن فى النهاية هناك فرق بين التدريبات والمباريات، كما أنه ليس الوحيد الذى أضاع ركلات جزاء فى الأهلي، هناك أفشة ومعلول أيضا".

وأضاف مدرب الأهلى حول الثلاثي المتخصص فى ركلات الجزاء، "لن أخبرك.. لكن نعم محمد هاني أحدهم".