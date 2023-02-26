4 انتصارات تزين مسيرة بيراميدز فى الكونفدرالية قبل مواجهة بطل توجو

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره إسكو كارا التوجولى، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث حتى يعدل موقفه فى ترتيب المجموعة.

وقبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة، يحتل فريق الجيش الملكى المغربى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي بيراميدز وفيوتشر فى المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل فريق، ويقع إسكو كارا فى الترتيب الرابع برصيد نقطة واحدة.