شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فايد ينتظم فى مران المقاولون العرب اليوم استعداداً للقاء فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمر فايد مدافع المقاولون العرب ومنتخب مصر للشباب، اليوم الأحد، فى مران ذئاب الجبل استعداداً للمباراة المقبلة أمام فاركو والتى تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر عقب الهزيمة في مباراة الجولة الأخيرة أمام السنغال برباعية نظيفة، وحصد منتخب الشباب نقطة واحدة فقط تزيل بها ترتيب مجموعته.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 18 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر اثنتين، وسجل لاعبة المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

وكان المقاولون قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري أمام فيوتشر سلبياً، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي، بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث طلعت محرم، مدرب المقاولون العرب، عن طموحات فريقه فى الموسم الجارى بعد الأداء المميز الذى يقدمه الفريق منذ بداية الموسم فى بطولة الدورى.

وقال طلعت محرم، فى تصريحات عبر برنامج صباح أون تايم: هناك مجهود كبير فى منظومة المقاولون العرب الكل يعمل لتحقيق أمر يليق باسم النادى خاصة بعد الإخفاقات التى حدثت آخر موسمين، النادى كان فى مركز لا يليق باسمه سواء محليا أو أفريقيا، أتمنى أن نكمل على المستوى الذى بدأنا به منذ بداية الموسم وشوقى غريب يركز على كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق.

وأضاف: نسعى لوضع المقاولون فى مكانة تليق به فى جدول الدورى، شوفى غريب يخوض كل مباراة باحثا عن الفوز، المباريات فى الدور الثانى تكون أصعب النقطة غالية جدا على كل الفرق، سواء تلك التى تنافس على القمة أو الهبوط.