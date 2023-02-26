شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش للرجال يكتسح التشيك ويتأهل لربع نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال فوزًا كاسحًا على نظيره التشيكي فى ثمن نهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم التى تقام فى صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري.

وتمكن الفراعنة، بمشاركة كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن، من تحقيق فوز كبير على المنتخب التشيكي بنتيجة 45-26 ليتأهل المنتخب لربع نهائي البطولة، على أن يواجه فى الثانية عشرة والربع ظهرًا، منتخب اليابان بعد فوزه على كندا.

وعلى صعيد السيدات، خسر منتخب مصر صباح اليوم أمام نظيره الروماني في منافسات دور الـ32 ليودع بذلك البطولة مبكرًا.

وتختتم اليوم منافسات البطولة بمنافسات الفرق، حيث أقيمت بالأمس نهائيات فردي الرجال والسيدات وشهدت حصول البطل المصري علاء أبوالقاسم على المركز السادس وذلك بعد خسارته بصعوبة من بطل فرنسا إنزو ليفور بمنافسات ربع النهائي.

كما حقق أليكسندر ماسيالاس بطل الولايات المتحدة، ذهبية فردي الرجال بينما استطاعت مارتينا فافاريتو بطلة إيطاليا تحقيق ذهبية فردي السيدات.

وأقيمت البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.