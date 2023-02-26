شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة..والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره نيوكاسل يونايتد الأحد، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023.

ويأمل مانشستر يونايتد في تحقيق أول لقب محلي منذ التتويج بكأس الرابطة في 2017، والأول إجمالًا منذ فوزه بالدوري الأوروبي خلال العام ذاته.

اللقب إن تحقق، سيكون الأول لمانشستر يونايتد في عهد مدربه الهولندي الحالي إريك تين هاج، بينما لو فاز بها نيوكاسل ستكون الأولى للفريق منذ تحول ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

يذكر أن نيوكاسل ومانشستر يونايتد يتنافسان بضراوة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يأتي "ماكبايس" في المركز الخامس برصيد 41 نقاط بفارق 8 نقاط خلف الشياطين الحمر ثالث الترتيب.

كما أن مباراة الفريقين الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حُسمت بالتعادل السلبي في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، في 16 أكتوبر الماضي.

يلتقي مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الأحد 26 فبراير/ شباط 2023، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت مكة المكرمة، 8.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مسؤولية نقل مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وسيتولى المذيع الجزائري الشهير حفيظ دراجي مسؤولية التعليق على مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

تبث مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل عبر تطبيق "تود" التابع لشبكة "بي إن سبورتس"، وذلك من خلال الاشتراك في الخدمة.

وينطبق الأمر ذاته على خدمة أخرى وهي "بي إن كونكت" التي تستوجب بدورها الاشتراك.

بدأ فريق مانشستر يونايتد مشواره في كأس الرابطة بالفوز 4-2 على أستون فيلا في الدور الثالث، ثم تجاوز بيرنلي بثنائية دون مقابل في الدور الرابع.

تغلب مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد على تشارلتون أتلتيك في ربع النهائي، ثم نوتنجهام فورست بنتيجة 5-0 بمجموع مباراتي نصف النهائي بفوز 3-0 خارج الديار ثم فوز 2-0 في أولد ترافورد.

استهل نيوكاسل يونايتد مشواره في كأس الرابطة بتجاوز ترانميري روفرز 2-1 في الدور الثاني، ثم كريستال بالاس بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي في الدور الثالث، وتلاه بفوز على بورنموث بهدف نظيف (الدور الرابع).

وتغلب نيوكاسل على ليستر سيتي في ربع النهائي 2-0، ثم فاز 1-0 و2-1 على ساوثهامبتون في نصف النهائي.

مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو وآرون وان بيساكا وأليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران.

ارتكاز: فريد وكاسيميرو.

وسط هجوم: برونو فيرنانديز وأنتوني وجادون سانشو.

هجوم: فوت فيغورست.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

الدفاع: كيران تريبيير وفابيان شار وسفين بوتمان ودان بيرن.

الوسط: برونو جيمارايش وسيان لونجستاف وجو ويليوك.

الهجوم: ميجيل ألميرون وكالوم ويلسون وجويلينتون.