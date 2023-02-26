أبرزها بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية واليونايتد أمام نيوكاسل.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 26-2-2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات على مستوى العالم.

وتُلعب اليوم عدة مواجهات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ضمن منافسات الجولة الثالثة، أبرزها مباراة بيراميدز مع نظيره إسكو كارا، وفيوتشر أمام الجيش الملكي.

وفي الدوري الفرنسي، تقام عدة مواجهات بالجولة الخامسة والعشرون، أبرزها مباراة باريس سان جيرمان مع نظيره أولمبيك مارسيليا. .

وفي الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة مع ألميريا في المباراة التي تقام بالجولة الثالثة والعشرون.

كما يواجه مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل يونايتد على ملعب ويمبلي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويواجه الهلال السعودي فريق الدحيل القطري في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ونستعرض لكم جدلو مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

سموحة ضد حرس الحدود وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على On Time Sport HD 1.

دوري أبطال آسيا

الدحيل ضد الهلال وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC1 HD، Alkass Five HD، beIN Sports AFC HD

كأس الكونفدرالية الإفريقية

مازيمبي ضد الاتحاد المنستيري وتُذاع على beIN Sports HD 4

سانت إيلوي لوبوبو ضد الأخضر

وتنطلق المباراتان في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

ريال باماكو ضد يانج أفريكانز وتُذاع على beIN Sports HD 7

بيراميدز ضد إسكو كارا وتُذاع على beIN Sports HD 4

أسيك ميموزا ضد ديابل نوار وتُذاع على beIN Sports HD 6

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتقويت السعودية.

الجيش الملكي ضد فيوتشر وتُذاع على beIN Sports HD 4

موتيما بمبي ضد ريفرز يونايتد

اتحاد العاصمة ضد مارومو جالانتس

وتنطلق المباريات في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل وتنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو ضد جيرونا وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو ضد بلد الوليد وتنطلق المباراة في تمام 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

ألميريا ضد برشلونة وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

إشبيلية ضد أوساسونا وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي وتنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

بولونيا ضد انتر ميلان وتنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا ضد مونزا وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 FR

أودينيزي ضد سبيزيا وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

ميلان ضد أتلانتا وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

فرايبورج ضد باير ليفركوزن وتنطلق المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

بايرن ميونخ ضد يونيون برلين وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

لوريان ضد أوكسير وتنطلق المباراة في تمام 2 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

نانت ضد رين وتُذاع على beIN Sports HD 2

كليرمون فوت ضد ستراسبورج وتُذاع على beIN Sports HD 7

ستاد ريمس ضد تولوز وتُذاع على beIN Sports HD 6

اجاكسيو ضد تروا وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

موناكو ضد نيس وتنطلق المباراة في تمام 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

مارسيليا ضد باريس سان جيرمان وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium