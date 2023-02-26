«فايننشيال تايمز»: ملاك مانشستر يونايتد يريدون رفع سعر شراء النادي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، بأن عائلة "جلايزر" الأمريكية، المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، غير مقتنعة بالعرضين المقدمين لشراء النادي، من القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وذكرت الصحيفة، فقي تقرير لها اليوم، أن العائلة المالكة للنادي الإنجليزي "تريد من الطرفين زيادة المبلغ المقدم لشراء النادي."

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن "آل ثاني" قدم 4.5 مليار دولار من أجل الاستحواذ الكامل على النادي، في حين لم يتم الكشف عما قدمه راتكليف، الذي رغب في الاستحواذ على أغلبية النادي لا كله.

وأشارت "فايننشيال تايمز" إلى أن زيادة العرض الحالي للشيخ جاسم يمكن أن يؤدي إلى تسجيل رقم قياسي عالمي لصفقة بيع نادٍ رياضي على مستوى العالم.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن عائلة "جلايزر" ليست مستعجلة في بيع النادي ولا تتعرض لأي ضغوط، وقرارها يحتمل أن يكون خلال الصيف قبل فترة الانتقالات التي تسمح للأندية بشراء اللاعبين، كما أن لديها خيارات أخرى أيضاً من خلال بيع حصص أقلية في النادي الإنجليزي لمستثمرين جدد مع الاحتفاظ بالسيطرة على النادي.

يشار إلى أن نادي مانشستر يونايتد مدرج في بورصة نيويورك، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 3.8 مليارات دولار، فيما تبلغ ديون النادي 700 مليون دولار تقريباً.

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر آرسنال، كما أنه أزاح برشلونة الإسباني في دور الـ16 بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" يوم الخميس الماضي.