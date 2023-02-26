شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الختامى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة بصالة نادى النادى، خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجارى.

وتقام اليوم منافسات الفرق على صعيد الرجال والسيدات، ويفتتح منتخب السيدات منافساته اليوم بلقاء قوى أمام نظيره الروماني ضمن منافسات دور الـ32.

أما منتخب الرجال، فسيلتقي في دور ثمن النهائي بالفائز من مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره التشيكي.

وكانت منافسات نهائيات فردي الرجال والسيدات قد أقيمت بالأمس وشهدت حصول البطل المصري علاء أبوالقاسم على المركز السادس وذلك بعد خسارته بصعوبة من بطل فرنسا إنزو ليفور بمنافسات ربع النهائي.

كما حقق أليكسندر ماسيالاس بطل الولايات المتحدة، ذهبية فردي الرجال بينما استطاعت مارتينا فافاريتو بطلة إيطاليا تحقيق ذهبية فردي السيدات.

وأقيمت البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.