شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى بمشاركة 193 لاعبا ولاعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لفئة CP بمشاركة 193لاعبا ولاعبة، تحت إشراف وإدارة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.

وتقام فعاليات البطولة بالمركز الأولمبي بالمعادي ضمن أجندة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022/ 2023.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات قوية فى مسابقات العدو، رمي الرمح، قذف القرص والوثب الطويل، ودفع الجلة، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد آدم وعد المشاركين بمفاجآت سيتم الإعلان عنها أثناء فعاليات البطولة.

ويشارك فى البطولة 193 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 134 لاعبا و59 لاعبة، منهم 45 لاعبا ولاعبة للفئات السنية تحت 16 عاما، وتحت 20 عاما يتواجد 43 مشاركا، وفوق 20 عاما يتواجد 105 مشاركين، بينما يصل عدد الهيئات المشاركة فى البطولة إلى 28 هيئة.