شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه بصرف المستحقات المتأخرة قبل مواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري تحفيز لاعبي الفريق بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين، خاصة المحترفين، لتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام إنبي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان وكيل التونسي إلياس الجلاسي قد أرسل إنذاراً إلى إدارة المصرى بصرف مستحقات اللاعب قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على فريق الشباب بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بمعسكر الفريق ببورسعيد، في إطار الاستعدادات لمواجهة إنبي بالدوري.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات، داخل معسكره المغلق ببورسعيد، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التعادل مع بيراميد سلبيا في الدوري، وذلك لمدة 24 ساعة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.

من جانبه، أثنى إبراهيم حسن، مدير المرة بالنادي المصري، على عودة الفريق للتدريب في بورسعيد، مؤكدا أن ذلك القرار من أفضل القرارات، وساعد الجهاز الفني على تحقيق إيجابيات عديدة من بعد مباراة سيراميكا بسبب فترة تدريب اللاعبين وسط جماهير بورسعيد، مضيفا أن اللاعبين استشعروا الحالة التى تعيشها جماهير بورسعيد، والتى أدت إلى خلق دوافع رائعة، وزادت من تركيزهم لتحسين وضع الفريق، وهو ما ظهر عليهم أمام بيراميدز.