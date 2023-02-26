شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف الداخلية قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى اليوم الأحد رحلة إستكشاف فريق الداخلية بمشاهدة مبارياته في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل مع صن دوانز بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأحد، تدريبات استشفائية استعداداً لمواجهة الداخلية، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الاهلى وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا مساء أمس، السبت، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويتطلع كولر خلال مران اليوم وغداً لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الداخلية التي يأمل فى الفوز بها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، التى كان آخرها الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، وسجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.