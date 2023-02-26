الامارات | نجم التنس البريطاني موراي يتطلع إلى الانتصار الـ800

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان آندي موراي على حافة الاعتزال في 2019 بسبب إصابة مزعجة بالفخذ وواجه مستقبلا غامضا بعد جراحة ثانية في العام التالي، لكن المصنف الأول على العالم سابقا في التنس يستهدف الآن الانتصار رقم 800 في مسيرته عقب رحلته إلى نهائي بطولة قطر. وخسر موراي (35 عاما) أمام دانييل ميدفيديف في الدوحة 6-4 و6-4 أمس السبت في رابع نهائي له ببطولات المحترفين منذ عودته. لكن اللاعب الاسكتلندي قال إن لا زال أمامه الكثير ليحققه رغم اللعب بجزء معدني أعلى الفخذ.

وأضاف موراي "من المهم أن تحدد أهدافا، وبعض هذه الأهداف يختلف عما حددته قبل خمس أو عشر سنوات، لكن لدي طموحات في الفوز ببطولات والذهاب بعيدا في البطولات الأربع الكبرى والفوز بعدد معين من المباريات في مسيرتي". وتابع "أود أن أحاول تحقيق الفوز 800 لي، أنا على بعد 75 انتصارا تقريبا الآن، القليل من الأشياء يمكنها أن تواصل تحفيزك، ومنها رؤية أقصى حد من التحمل البدني".

وخاض موراي أربع مباريات متتالية من ثلاث مجموعات في الدوحة وأظهر قدرات قتالية في قبل النهائي حين تفوق على يري لهيتشكا بعد خمس مجموعات يوم الجمعة ليصل إلى النهائي 71 له ببطولات اتحاد المحترفين. وواصل اللاعب الفائز بثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى "لا أعرف إلى أي نقطة يمكنني اللعب أو إن كان يمكنني التنافس في هذا المستوى مجددا. أود أن أعرف لأنه تحد وأحيانا أشعر بالفخر بنتائجي مع كل هذه القيود البدنية الكبيرة". وسيتجه موراي إلى دبي لخوض بطولتها التي تنطلق غدا.