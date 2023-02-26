شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشارقة يتوج بكأس السوبر الإماراتي بفوزه على العين بهدف دون رد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي عقب فوزه على العين بهدف دون رد.

المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، وذلك على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

هدف المباراة الوحيد سجله لابا كودجو مهاجم العين في مرمى فريقه بالخطأ وذلك في الدقيقة 29.

وشهدت المباراة حدوث 3 إصابات قوية من نصيب كاستوس مانولاس لاعب الشارقة، وثنائي العين، أندريه يارمولينكو وأحمد برمان.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي.

وبذلك، بات الشارقة على بعد لقبين من العين وشباب الأهلي المتصدرين لقائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإماراتي.

وكان العين خاض هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، فيما لعبها الشارقة باعتباره بطل كأس رئيس الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن العين والشارقة يتنافسان بقوة هذا الموسم على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

ويتساوى العين والشارقة بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن شباب الأهلي المتصدر.

سجل الفائزين بكأس السوبر الإماراتي

شباب الأهلي - 5

العين - 5

الوحدة - 4

الشارقة - 3

النصر - 2

الجزيرة - 1

الإمارات - 1

الشعب - 1