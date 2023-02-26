شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائى بطولة اسكواش أون فاير بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة إسكواش أون فاير التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة بين 22 فبراير وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتعتبر إحدى بطولات البرونزية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 50 ألف دولار.

وكان الثنائي المصري، أمينة عرفي ومحمد الشربيني قد تأهلا إلى المباراة النهائية بالبطولة، وتلتقي أمينة عرفي مع البلجيكية تيني جليس، فيما يواجه محمد الشربيني الفرنسي فيكتور كورين.

وكانت أمينة عرفي قد فازت في الدور نصف النهائي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيحة 3-2 في مباراة استغرقت73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 5-11, 7-11, 13-11, 11-6.

فيما فاز محمد الشربيني على الهندي سوراف جوزال بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 7-11, 11-8.