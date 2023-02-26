شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه حرس الحدود فى افتتاح الجولة الـ20 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة ، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فريق حرس الحدود باستاد برج العرب، فى افتتاح مباريات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات متساوية، حيث تعادل فريق سموحة مع البنك الأهلى بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، فيما تعادل حرس الحدود مع فاركو سلبيا في نفس الجولة.

من جهته حذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، من دخول الفريق فى حسبة برمة خلال مبارياته فى الدورى لوجود أكثر من نادٍ ينافس للهروب من منطقة الهبوط فى جدول الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباريات من أجل تجميع النقاط والتقدم فى جدول الدورى.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

وفى المقابل، طالب أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، اللاعبين بضرورة انتزاع الثلاث نقاط والعودة لسكة الانتصارات من أجل الخروج من المراكز المهدد بالهبوط، وحذر من خطورة حسام حسن أمام المرمى وطالب المدفعين بعدم ترك اى مساحات أمامه، واستغلال الفرص التي تتيح لهم.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.