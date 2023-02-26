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الأهلي يبدأ ترتيبات حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة القطن الكاميرونى

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب مُبكراً لمباراة القطن الكاميروني، المقرر إقامتها باستاد السلام 4 مارس المقبل، فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاطب مسئولو القلعة الحمراء الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مُشجع فى مباراة بطل الكاميرون، أسوة بما حدث فى مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي أمس، السبت، فى دور المجموعات  للبطولة الأفريقية.

 

ورغم ارتباط المارد الأحمر بمباراة محلية فى الدوري الثلاثاء المقبل أمام الداخلية، إلا أن النادي يُكثّف محاولاته خلال الساعات الحالية لحسم وتجهيز كل الأمور المتعلقة بمباراة القطن التي يأمل الفريق فى الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل بطل مصر لقبها 10 مرات، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خارج ملعبه بدور المجموعات أمام صن داونز والقطن توالياً يومي 11 و17 مارس المقبل.

 

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

 

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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