شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر
ورغم ارتباط المارد الأحمر بمباراة محلية فى الدوري الثلاثاء المقبل أمام الداخلية، إلا أن النادي يُكثّف محاولاته خلال الساعات الحالية لحسم وتجهيز كل الأمور المتعلقة بمباراة القطن التي يأمل الفريق فى الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل بطل مصر لقبها 10 مرات، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خارج ملعبه بدور المجموعات أمام صن داونز والقطن توالياً يومي 11 و17 مارس المقبل.
ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.