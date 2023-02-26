شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب مُبكراً لمباراة القطن الكاميروني، المقرر إقامتها باستاد السلام 4 مارس المقبل، فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاطب مسئولو القلعة الحمراء الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مُشجع فى مباراة بطل الكاميرون، أسوة بما حدث فى مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي أمس، السبت، فى دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

ورغم ارتباط المارد الأحمر بمباراة محلية فى الدوري الثلاثاء المقبل أمام الداخلية، إلا أن النادي يُكثّف محاولاته خلال الساعات الحالية لحسم وتجهيز كل الأمور المتعلقة بمباراة القطن التي يأمل الفريق فى الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل بطل مصر لقبها 10 مرات، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خارج ملعبه بدور المجموعات أمام صن داونز والقطن توالياً يومي 11 و17 مارس المقبل.