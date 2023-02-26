شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه جنوب السودان اليوم فى مباراة "تحصيل حاصل" بعد التأهل لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأحد منتخب كرة السلة رجال منافساته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بصالة الشاطبى بالإسكندرية، حيث يلتقى مع جنوب السودان فى ثالث الجولات.

وتأهل منتخب السلة إلى كأس العالم، بعد التغلب على تونس فى أول الجولات ، بينما خسر أمام الكاميرون فى مباراة تحصيل حاصل.

أعرب الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن سعادته لتأهل منتخب مصر لكرة السلة رجال إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 9 سنوات، مؤكدا أن الجهاز الفني للمنتخب على أعلى مستوى ويسعون إلى تقديم مشاركة مميزة في كأس العالم.