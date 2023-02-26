شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من تونس.. وراحة للاعبين قبل الاستعداد لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس، بعد مواجهة الترجي فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وقرر البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، حيث يستأنف الفريق مرانه غدا في الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام الترجى التونسى، التى أقيمت مساء أمس، السبت فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة.

وخسر الأبيض بنتيجة 2 / 0 من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدوري.