شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي ومحمد الشربيني يتأهلان إلى نهائي بطولة إسكواش أون فاير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، أمينة عرفي ومحمد الشربيني إلى المباراة النهائية ببطولة إسكواش أون فاير التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة بين 22 فبراير وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتعتبر إحدى بطولات البرونزية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 50 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في الدور نصف النهائي كالتالي:

فوز أمينة عرفي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيحة 3-2 في مباراة استغرقت73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 5-11, 7-11, 13-11, 11-6.

هزيمة فريدة محمد أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-7, 12-10, 11-2.

فوز محمد الشربيني على الهندي سوراف جوزال بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 7-11, 11-8.