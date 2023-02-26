شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز وأسكو كارا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز وإسكو كارا التوجولى، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وأتوبيسات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وقبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة، يحتل فريق الجيش الملكى المغربى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي بيراميدز وفيوتشر فى المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل فريق، ويقع إسكو كارا فى الترتيب الرابع برصيد نقطة واحدة.

لقاء بيراميدز واسكو كارا يديره طاقم حكام بقيادة الحكم الكونغولي، ميسيي موفوتو، ويعاونه رودريج مبيلي من الكاميرون المساعد الأول، وريس مونتي من ساوتومي المساعد الثاني، وتشارل فيتيال من الكونغو حكما رابعا، ويراقب المباراة راشيد أوكالي من الجزائر، ويراقب الحكام بارفات كواديو من كوت ديفوار، والمنسق العام ماسا ديارا من موريتانيا، والمنسق الأمني محمد فريمان من سيراليون، وإيناس مظهر المنسق الإعلامي من مصر.

من جهته حذر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، لاعبي فريقه من استقبال الأهداف خلال مواجهة الفريق التوجولي، مؤكدًا أن استقبال أى هدف سيصعب مهمة الفريق فى اللقاءات المقبلة، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز بعد التعادل أمام الجيش الملكي ثم فيوتشر، لذلك لا بديل عن الفوز علي الفريق التوجولي.

وتشهد مواجهة بيراميدز وإسكو استعادة الفريق السماوى جهود كل من رمضان صبحي وأحمد توفيق، بعد غيابهما عن مواجهة المصري البورسعيدي فى الدوري والتى انتهت بالتعادل السلبي، حيث غاب الثنائي بسبب الإيقاف، ليفقد بيراميدز جهودهما ويستعيدهما في لقاء اسكوا كارا، لا سيما أن اللاعبين يعدان من العناصر الأساسية بالفريق، ومنح باتشيكو تعليمات خاصة لرمضان صبحى كونه أحد أهم العناصر الهجومية، مشددًا على ضرورة استخدام قوته البدنية ومهارته في الاختراقات سواء من الأطراف أو وسط الملعب.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: فخري لاكاى.