شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة الترجى ويبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، صفحة مواجهة الترجي التونسي التى جمعتهما أمس، السبت، على الملعب الأولمبي حمادى العقربى، فى الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك الاستعداد جيدًا لمواجهة بيراميدز في الدوري، كونها بمثابة مباراة قمة جديدة للفريقين بسبب وضعهما فى جدول الترتيب.

وبدأ الجهاز الفني للزمالك الاستعداد بقوة لمواجهة بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري، حيث يرغب الفارس الأبيض في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تدفعه للاقتراب من وصافة جدول الترتيب ومن ثم العودة من جديد للمنافسة بقوة على اللقب.

ويدخل الزمالك تلك المواجهة محتلاً المركز الخامس برصيد 32، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي فريقه بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.