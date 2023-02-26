شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه الجيش الملكي لخطف صدارة المجموعة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر بعثة الفريق، التى ضمت القوة الضاربة للفريق، حيث عاد عمر كمال عبد الواحد إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، كما التحق غنام محمد بالبعثة رغم إصابته بجرح قطعي أسفل الحاجب.
ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.
وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين لحثهم على ضرورة استغلال الفرص في مواجهة الفريق المغربي وضرورة غلق المساحات أمام لاعبيه وأهمية الحفاظ على نظافة الشباك خارج الديار.
ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمود رزق – محمود مرعي – جوزيف نجويم، الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - محمد فاروق – ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو"، الهجوم: أحمد عاطف.