شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه الجيش الملكي لخطف صدارة المجموعة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فيوتشر والجيش الملكي المغربي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام إسكو كارا التوجولي وبيراميدز بنفس النتيجة بهدف لمثله، ليحصد أبناء علي ماهر نقطتين فقط.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر بعثة الفريق، التى ضمت القوة الضاربة للفريق، حيث عاد عمر كمال عبد الواحد إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، كما التحق غنام محمد بالبعثة رغم إصابته بجرح قطعي أسفل الحاجب.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين لحثهم على ضرورة استغلال الفرص في مواجهة الفريق المغربي وضرورة غلق المساحات أمام لاعبيه وأهمية الحفاظ على نظافة الشباك خارج الديار.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمود رزق – محمود مرعي – جوزيف نجويم، الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - محمد فاروق – ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو"، الهجوم: أحمد عاطف.