شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يستضيف بورتو السويس فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإنتاج الحربي، فى الثالثة عصر اليوم الأحد، فريق بورتو السويس باستاد القاهرة الدولي، فى ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني.

ويسعى مصطفى عبده، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول الدوري في محاولة لإعادة الفريق للطريق الصحيح، وحذر اللاعبين من خطورة بورتو خاصة في ظل النتائج المميزة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثالث عشر في ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 17 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مواجهتين وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

وفى المقابل، يأمل أشرف توفيق المدير الفني لفريق بورتو السويس، فى مواصلة نتائجه الرائعة والعودة بالثلاث نقاط من أجل التقدم للمركز السابع والاقتراب خطوة من فرق المقدمة، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وترجمتها لأهداف لحسم اللقاء لصالحهم.

ويحتل فريق بورتو السويس المركز العاشر برصيد 26 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في مواجهتين وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكهم 24 هدفا.