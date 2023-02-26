كولر يتسلم تقريراً من طبيب الأهلي عن حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد

القاهرة - سامية سيد - تلقى السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق عن حالة ثنائي الأحمر أكرم توفيق وكريم فؤاد، لمعرفة حالتهما والاطمئنان عليهما أثناء تواجدهما فى قطر لخوض مرحلة التأهيل من جراحة الرباط الصليبي هناك.

وأكد أبوعبلة للمدير الفني أن أكرم توفيق بدأ خوض مرحلة جديدة من التأهيل البدني فى أكاديمية اسباير بقطر، وفقا للجدول الزمني والتدريبي المحدد له من قبل الطبيب الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبي فى النمسا، كما يسير برنامج كريم فؤاد بصورة جيدة ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى تمهيداً للعودة للملاعب في أقرب فرصة.

وبكى أكرم توفيق بعد سقوطه مصابا بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال عام خلال التدريبات الجماعية باستاد التتش، وجاءت إصابة اللاعب فى القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي فى إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابتة الأخيرة جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

واجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.