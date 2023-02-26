شكرا لقرائتكم خبر عن متعب لـ"ملعب أون": الأهلى يعانى من عدم ثبات المستوى بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، أن الأهلى يعانى من تذبذب المستوى منذ العودة من كأس العالم، وأهدر فوزا كان فى المتناول أمام صن داونز فى مباراتهما بدورى أبطال أفريقيا.

وقال عماد متعب، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مباراة لم تكن الأفضل للأهلى أمام صن داونز والبداية لم تكن جيدة، وفى الشوط الثانى كان أفضل ولكن لم يحافظ على تقدمه والأهلى يعانى من تذبذب بعض المستوى للاعبين منذ العودة من كأس العالم للأندية".

وأضاف متعب: "شادى حسين ومحمد شريف وكهربا ليسوا مهاجمين بشكل صريح، وحسام حسن الذى رحل إلى سموحة كان هو رأس الحربة الصريح وكان من الأفضل بقائه فى الأهلى ومنحه الفرصة كاملة حتى لو لم يوفق فى الفترة الماضية".

وتابع: "عبد القادر يملك إمكانيات كبيرة واليوم لم يكن فى حالته، وكهربا يعمل بشكل جيد ولا أعرف سبب جلوسه على الدكة وهو من أفضل اللاعبين فى الأهلى".

واختتم متعب تصريحاته قائلا: "محمد هانى يقدم مباريات مميزة وإهدار ركلة جزاء لا تقلل من مجهوده فى الفترة الأخيرة، واختيار مسدد ركلات الجزاء تخص المدرب بناء على ما يحدث فى التدريب".

تعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الأفريقية بعد لعب مباراتين، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.