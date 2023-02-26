شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز فتوح وشلبي والزنارى لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز فيريرا كلاً من أحمد فتوح ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري من أجل العودة فى مواجهة بيراميدز، بعدما استبعد الثلاثي من رحلة السفر إلى تونس لمواجهة الترجي فى دورى أبطال أفريقيا، لعدم اكتمال جاهزية فتوح، وشلبي والزناري لأسباب فنية.

ووضع فيريرا برنامجا خاصا للاعبين الثلاثة من أجل تجهيزهم قبل لقاء بيراميدز، ويرغب المدير الفني فى جعل جميع اللاعبين على أتم استعداد فى تلك المواجهة، خاصة أنه يضع عدة سيناريوهات قد تحدث فى تلك المباراة.

على الجانب الآخر، تتزايد فرص الصفقات الجديدة في الظهور بالتشكيل الأساسي للزمالك في مواجهة بيراميدز، خاصة المغربى أحمد بلحاج وناصر منسى، من أجل تدعيم الشق الهجومى في المباراة، لاسيما أن الزمالك كان يعانى فى الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى الخط الأمامى للفريق والمتمثل فى سيف الدين الجزيرى، الذى يشارك بصفة أساسية، وبعد قيد الصفقات الجديدة، أصبح أمام فيريرا خيارات عديدة من أجل تحسين مستوى الفريق سواء بتدعيم الهجوم بالثنائى ناصر منسى وبلحاج، أو الدفاع بمحمود شبانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التي ستجمعهما الجمعة المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري.